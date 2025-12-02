Un avión Basler BT-67 perteneciente al Grupo Mirgor se despistó en el aeropuerto de Río Grande, en Tierra del Fuego, durante un vuelo de entrenamiento que se desarrollaba bajo condiciones operativas habituales. Según confirmaron fuentes oficiales, a bordo viajaban únicamente tres ocupantes (todos integrantes de la tripulación) que resultaron ilesos.

El incidente ocurrió mientras la aeronave realizaba maniobras rutinarias de práctica y, si bien aún no trascendieron las causas del despiste, la zona fue rápidamente asegurada por personal aeroportuario y equipos técnicos. El BT-67 había sido incorporado recientemente por la compañía como parte de su expansión logística y se preparaba para iniciar la temporada de operaciones hacia el Continente Antártico.

En un comunicado, la empresa informó que “el avión Basler BT-67, recientemente incorporado al negocio de la compañía, sufrió un despiste en la ciudad de Río Grande durante un vuelo de entrenamiento de pilotos. No se registraron heridos entre la tripulación ni en el exterior de la aeronave”.

La Junta de Investigación de Incidentes será la encargada de determinar los factores que provocaron el episodio, en el marco de los protocolos habituales para la aviación civil. La aeronave quedó bajo resguardo en el aeropuerto para su revisión y posteriores peritajes.

Si bien el hecho generó movimiento en la zona operativa, el despiste no afectó el funcionamiento general de la terminal aérea, donde personal especializado trabajó para garantizar la seguridad y realizar los primeros relevamientos técnicos.