Personal de la Dirección Bomberos intervino en la extinción de un incendio que afectó de manera generalizada a un camión en el Parque Industrial de Chimbas. El siniestro ocasionó daños totales.

Fuentes de Bomberos destacaron que el vehículo siniestrado es un camión marca Volvo, perteneciente al país de Paraguay, propiedad de la empresa Santa Rosa, con sede en la localidad de Asunción. A raíz del fuego, la unidad resultó completamente destruida.

En el lugar se entrevistó al chofer del rodado, Ramón Acosta, de 64 años, de nacionalidad paraguaya, quien manifestó que se encontraba esperando para cargar placas de yeso en horas de la mañana, motivo por el cual él y otros transportistas suelen pernoctar en la calle interna del parque industrial.

Según las primeras informaciones, el incendio se habría iniciado en el sector del motor, expandiéndose rápidamente hacia el habitáculo. Gracias a la rápida actuación del personal de Bomberos, se logró controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos o instalaciones cercanas.

Personal de Bomberos aseguraron que las causas del incendio continúan siendo materia de investigación. No se registraron personas lesionadas.