Una tragedia vial sacudió a la provincia de Chubut luego de un choque frontal entre dos camionetas en la Ruta Nacional 3, que dejó un saldo de tres personas muertas y otras tres gravemente heridas. El siniestro ocurrió cerca de la localidad de Garayalde, en un tramo clave del sur del país.

El impacto se produjo entre una Ford EcoSport y una Toyota Hilux, en circunstancias que aún son materia de investigación. La violencia del choque fue tal que ambos vehículos quedaron completamente destruidos y los equipos de rescate debieron trabajar durante horas para asistir a las víctimas.

Las víctimas fatales viajaban en la EcoSport y fueron identificadas como Leandro Augusto Bría, de 38 años, su madre de 70 y su hermana de 45. El conductor era funcionario de la Municipalidad de Rawson, lo que generó una fuerte conmoción en la comunidad.)

En el mismo vehículo también iba un nene de 11 años, que sobrevivió al impacto pero permanece internado en terapia intensiva con múltiples fracturas y estado delicado.

Por su parte, las dos personas que viajaban en la Toyota Hilux, una pareja oriunda de Córdoba, resultaron con heridas graves y debieron ser hospitalizadas: el hombre sufrió una fractura expuesta y la mujer politraumatismos que requirieron cirugía.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores figuran el exceso de velocidad y las condiciones climáticas adversas, como la posible presencia de escarcha en la ruta, lo que habría provocado la pérdida de control de uno de los vehículos.

Tras el accidente trabajaron en el lugar efectivos policiales, bomberos, personal de Criminalística y Gendarmería Nacional. El tránsito estuvo interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las pericias y tareas de asistencia.