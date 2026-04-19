Un sujeto con un amplio prontuario delictivo fue detenido en el departamento Santa Lucía tras cometer, en menos de una hora, al menos dos hechos contra la propiedad en distintos puntos de la jurisdicción. El procedimiento fue llevado adelante por personal policial que logró interceptarlo cuando circulaba con elementos cuya procedencia no pudo justificar.

El episodio se registró en horas de la tarde de este jueves 16 de abril, cuando efectivos de la casilla Pellegrini entrevistaron a un hombre que se desplazaba en una bicicleta rodado 29, llevando consigo una mochila y una bolsa de nailon de color negro. Al ser consultado por la propiedad de los objetos que transportaba, el sujeto no logró acreditar su origen, por lo que fue aprehendido de manera inmediata y se procedió al secuestro de los efectos.

Según fuentes policiales, minutos antes del procedimiento una vecina del barrio Brisas del Sauce había alertado a la línea 911 sobre la presencia de un masculino que salía de un domicilio del barrio con elementos sustraídos del interior, aportando características físicas y de vestimenta. Con esos datos, los uniformados lograron identificar y detener al sospechoso, quien fue reconocido como Maximiliano Escudero, oriundo del departamento Santa Lucía.

El detenido fue trasladado a sede de Comisaría 5°, donde quedó vinculado a un legajo de Flagrancia. Entre los elementos secuestrados, los efectivos encontraron un casco de color negro que no fue reconocido por la propietaria del domicilio damnificado, lo que motivó el inicio de actuaciones investigativas para establecer su procedencia.

A partir de las tareas realizadas por personal de la Brigada de Investigaciones de la dependencia, se determinó que Escudero, previo a ingresar al barrio Brisas del Sauce, habría cometido un primer hecho en un conocido transporte del departamento Santa Lucía. Allí, según la reconstrucción policial, el sujeto se adentró en el predio y sustrajo el casco negro que se encontraba colocado en una motocicleta, propiedad de un empleado del lugar.

Posteriormente, el mismo individuo ingresó a la vivienda del barrio mencionado, donde habría ejercido violencia sobre una ventana para acceder al interior y sustraer diversos efectos, los cuales fueron recuperados tras su detención.

Como resultado de las averiguaciones, la causa sumó una nueva imputación y se modificó la calificación legal en relación al primer hecho, quedando encuadrado como robo. El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que Escudero se encontraba gozando del beneficio de libertad condicional desde hacía apenas dos semanas y que, en un lapso aproximado de una hora, habría perpetrado ambos ilícitos en diferentes puntos del departamento.

Asimismo, trascendió que en su planilla prontuarial registra más de 20 condenas por delitos contra la propiedad, lo que ahora será tenido en cuenta en el marco del proceso judicial en curso.