Una promesa simple, casi cotidiana, terminó convirtiéndose en uno de los condimentos más curiosos de una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío. En un duelo que mantuvo la tensión hasta el final, el Colegio Santísimo Sacramento y la Escuela Agrotécnica Gonzalo A. Doblas se enfrentaron en un juego de conocimientos que tuvo de todo: aciertos, errores, estrategia… y un incentivo gastronómico imposible de ignorar.

El equipo azul, representando al Colegio Santísimo Sacramento (5° A de Rivadavia, junto al profesor Alejandro Romero y los alumnos Tomás y Alma), abrió el juego con seguridad al acertar en la categoría arte. Del otro lado, el equipo naranja de la Escuela Agrotécnica Gonzalo A. Doblas (5° 1ra de Caucete, con la profesora Alejandra Scardino y los alumnos Bianca Aciar y Lizando Olivares) respondió en ciencia con la misma firmeza. Todo quedaba empatado y el clima ya se sentía competitivo.

Sin embargo, la segunda y tercera ronda mostraron otra cara: errores repartidos, dudas y una paridad que se sostenía más por fallas compartidas que por aciertos. Deportes, arte, geografía y matemática fueron testigos de respuestas que no lograron sumar, manteniendo el marcador ajustado y el suspenso en alza.

El punto de quiebre comenzó a insinuarse en la cuarta ronda. Doblas logró acertar en matemática, mientras Sacramento no pudo capitalizar su turno en deportes. La diferencia era mínima, pero suficiente para empezar a inclinar la balanza. Aun así, Sacramento reaccionó rápido: en la quinta ronda apostó al comodín en matemática y respondió correctamente, recuperando terreno en un movimiento estratégico clave.

A partir de ahí, el equipo de Rivadavia encontró mayor precisión. En la sexta ronda sumó en ciencia, mientras que Doblas volvió a fallar en arte. Con una leve ventaja, Sacramento llegó a la última instancia con la oportunidad de cerrar el partido.

Escuela Agrotécnica Gonzálo A Doblas, 5to 1ra. FOTO HUARPE.

La séptima ronda fue definitiva. Sacramento respondió correctamente en lengua, mientras que Doblas, jugándose su última carta con el comodín en deportes, no logró acertar. El desenlace selló un triunfo ajustado, trabajado y cargado de momentos de tensión.

Pero entre respuestas y estrategias, hubo una historia paralela que captó la atención de todos. Alma, integrante del equipo ganador, había llegado al programa con una motivación muy particular: sus compañeros le habían prometido un pancho si participaba. En medio de la competencia, la anécdota sumó un toque de frescura y humor que rompió con la formalidad del juego.

Así, entre conocimiento, compañerismo y promesas, UPD volvió a demostrar que cada programa es mucho más que un simple concurso. Es un espacio donde las historias mínimas también construyen grandes momentos. Y esta vez, todo empezó con una pregunta que quedó flotando en el aire: ¿valió la pena aceptar el desafío por un pancho?

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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