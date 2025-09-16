Samuel Umtiti, defensor francés que compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona y levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018, anunció su retiro del fútbol profesional a los 31 años. Las lesiones de rodilla truncaron su trayectoria, obligándolo a poner fin a una carrera que lo llevó desde sus inicios en Lyon hasta la gloria mundialista, pasando por su exitoso paso por el club catalán. El anuncio generó reacciones de compañeros, rivales y fanáticos que lo despidieron con mensajes de apoyo.

El pasado viernes, cámaras captaron a Umtiti saliendo del centro de entrenamiento del Olympique de Lyon, lo que desató rumores sobre un posible regreso al club de su formación. Sin embargo, a través de un emotivo video en redes sociales, el zaguero confirmó su decisión: “Hoy, estoy orgulloso del camino que he recorrido, en paz con mi carrera. Lo di todo respetando mis valores, y espero que esta sea la imagen que la gente guarde de mí”.

El defensor recordó su momento más importante: la conquista del Mundial 2018 con Francia. “¿Cómo no mencionar a la selección francesa y aquel Mundial? Un momento inolvidable de comunión y una experiencia humana única”, expresó en su mensaje. La Copa del Mundo marcó un punto de inflexión: tras forzar su rodilla para jugar en Rusia, los problemas físicos se hicieron constantes, acumulando 18 lesiones y más de 170 partidos perdidos entre clubes y selección.

Luego de dejar el Barcelona en 2022, Umtiti encontró continuidad en Lecce, donde disputó 25 partidos en la Serie A. Sin embargo, al regresar a la Ligue 1 en 2023 para vestir la camiseta del Lille, las molestias persistieron. “Lo intenté todo en el Lille para volver. Poca gente sabe el esfuerzo que hice, pero mi cuerpo no lo sufrió. Y solo puedo agradecer al club su apoyo”, sostuvo en su despedida.

Nacido en Yaundé, Camerún, y criado en Francia, Umtiti defendió los colores galos desde las divisiones juveniles, siendo campeón Sub-20 en 2013. Su ascenso al seleccionado mayor estuvo marcado por competencia feroz en la zaga, pero su actuación en Rusia lo consolidó entre los grandes defensores de su generación. A pesar de las dificultades físicas, su legado queda ligado a la solidez defensiva de Les Bleus y al Barcelona, donde ganó múltiples títulos.

Su caso expone la cara menos amable del deporte: un talento que alcanzó la cima y debió retirarse antes de tiempo. Umtiti se despidió agradecido y con la frente en alto, dejando grabada su huella en la historia del fútbol.