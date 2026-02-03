Una mujer le sacó el celular a un hombre, se transfirió $800.000 y lo golpeó

Un violento altercado en pleno centro de la ciudad terminó con la detención de una mujer de 29 años, identificada como Ponce, quien fue acusada de los delitos de hurto, amenazas y lesiones en concurso real en perjuicio de un hombre de 30 años.

El episodio se desencadenó durante la tarde de este lunes cuando personal policial recibió un llamado de emergencia que alertaba sobre una agresión física en la intersección de las calles Chile y Entre Ríos. Al arribar al lugar, los oficiales se encontraron con la escena: la mujer golpeaba y arañaba al hombre, quien presentaba visibles raspones en los brazos.

La acusación: una transferencia forzada de $800.000

Según el relato proporcionado por la víctima, el conflicto tuvo su origen en un acto de apropiación indebida. La detenida, Ponce, le habría sustraído su teléfono celular y, sin su consentimiento, realizado una transferencia bancaria de $800.000 a otro alias. Cuando el hombre le exigió la devolución del dinero, la mujer se negó rotundamente, argumentando que se trataba de un "error" por parte de él.

La situación escaló rápidamente hacia la violencia física y verbal. Testigos presenciales confirmaron a la policía que la mujer no solo agredió e insultó al hombre, sino que también le rompió la remera durante el forcejeo.

Detención y procedimiento legal

Ante la evidencia y los testimonios, los efectivos procedieron a la inmediata aprehensión de la mujer. La detenida fue trasladada a la sede policial y posteriormente puesta a disposición del Ayudante Fiscal Dr. Solera Alejandro.

El fiscal, al evaluar que los delitos se habían cometido en estado de flagrancia –es decir, en el momento mismo o inmediatamente después de su perpetración–, dio inicio al procedimiento especial abreviado correspondiente. Este mecanismo judicial acelera el proceso cuando el autor es sorprendido in fraganti.

La mujer permanecerá a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación formal, que incluirá la recolección de evidencias digitales de la transferencia, declaraciones testificales y el parte médico de las lesiones de la víctima.