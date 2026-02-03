Un hombre de 38 años fue detenido en la terminal de ómnibus de la ciudad de San Juan por portación ilegal de arma de fuego, en un procedimiento llevado adelante por personal de la Comisaría 5ª.

Fuentes policiales informaron que el hecho se registró cuando un efectivo policial que cumplía tareas de seguridad en el lugar observó a un sujeto en actitud sospechosa al salir de los baños de caballeros. Al advertir la presencia policial, el individuo aceleró el paso, lo que despertó mayores sospechas y motivó su inmediata interceptación.

Tras ser identificado como Carrizo, el hombre fue sometido a una requisa de rutina. En el interior de su mochila, los efectivos encontraron un arma de fuego aparentemente calibre 22, por lo que fue reducido y detenido en el lugar.

Ante la situación, se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia, quedando el detenido a disposición del Ayudante Fiscal, Dr. Mariano Teja, quien interviene en la causa para avanzar con las actuaciones correspondientes.