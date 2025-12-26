Un dramático accidente en una obra en construcción movilizó este viernes por la mañana a los equipos de emergencia en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Un hombre de 39 años sufrió múltiples heridas luego de caer dentro de un pozo ubicado en el interior del predio donde se realizaban trabajos, situación que obligó a un complejo operativo de rescate para ponerlo a salvo. Tras su extracción, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich con diagnóstico de politraumatismos y quedó bajo observación médica.

El hecho ocurrió cerca de las 11 en una obra situada en la intersección de las calles Perú y Brasil. Según informaron fuentes oficiales, aún se desconocen las circunstancias exactas por las que el hombre se precipitó al pozo dentro del terreno. Una vez recibida la alerta, personal de Bomberos de la Ciudad acudió al lugar y activó la intervención del Grupo Especial de Rescate (GER), especializado en operaciones en escenarios de alto riesgo como derrumbes, caídas en altura y espacios reducidos.

Publicidad

Al llegar, los rescatistas comenzaron a montar el operativo con sistemas de cuerdas y una escalera para acceder al interior del pozo y asistir al hombre, quien permanecía inmovilizado y herido. Tras varios minutos de trabajo coordinado, lograron extraerlo con éxito y entregarlo al personal médico que aguardaba en superficie. Una ambulancia del SAME realizó la primera atención en el sitio y dispuso su inmediato traslado al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, donde ingresó con politraumatismos producto del impacto sufrido durante la caída.

Según pudo saberse, el procedimiento quedó registrado en un video que muestra el intenso despliegue de los bomberos y el momento en el que la víctima es rescatada. Hasta el cierre de esta edición, no había precisiones sobre si el hombre trabajaba formalmente en la obra ni sobre las condiciones de seguridad existentes en el predio. Tampoco se brindaron detalles acerca de la profundidad del pozo ni si cumplía con las medidas preventivas correspondientes.

Publicidad

La investigación ahora busca establecer las causas del accidente y determinar eventuales responsabilidades, mientras el hombre continúa internado en observación en el Argerich. El episodio reaviva el debate sobre la seguridad en obras en construcción y el cumplimiento de protocolos destinados a prevenir este tipo de incidentes, especialmente en zonas urbanas de tránsito permanente.