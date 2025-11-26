Un brutal ataque a tiros tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles en el Barrio San Luis de Rawson, en las inmediaciones de calles San Lorenzo y Virgen de Itatí. Brian Edgardo Lucero, de 31 años, se encuentra actualmente internado en el Hospital Rawson tras haber recibido un disparo en el pecho.

Según fuentes del caso, el joven se encontraba en el interior de su casa junto a su pareja. En un momento, en la madrugada, comenzó a percibir ruidos extraños provenientes del techo de la vivienda. Lucero salió para ver qué estaba ocurriendo y se encontró cara a cara con dos delincuentes que, sin mediar palabra, le dispararon en dos ocasiones. Aparentemente, los atacantes estaban intentando robar el aire acondicionado.

La pareja del joven, R.M., de 29 años, brindó su testimonio sobre lo ocurrido, confirmando que Lucero salió de la vivienda al escuchar los ruidos y que después escuchó dos detonaciones. Cuando R.M. fue a socorrer a su novio, se encontró con su novio con una herida de bala entre el cuello y el tórax.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Lucero. Tras la alerta al 911, una ambulancia llegó al domicilio y trasladó al damnificado en "clave roja" (estado crítico). El ingreso de Brian Lucero al centro de salud ocurrió alrededor de las 3:45 horas de este miércoles.

El primer radiograma médico al que tuvo acceso el personal sanitario indicó que Lucero sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en el cuello, lo cual le provocó una contusión pulmonar severa.

Tras el hecho, los dos delincuentes se dieron a la fuga y hasta el momento no han sido atrapados por las autoridades, permaneciendo prófugos.