Un hombre de 36 años fue aprehendido en el departamento Rawson, luego de ser señalado como uno de los presuntos autores del robo de una motocicleta ocurrido durante la madrugada. El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Radioeléctrico Sur y quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

El hecho se registró alrededor de las 03:39 en la intersección de calles Vidart y Rizo, donde la víctima, denunció que fue abordado por dos sujetos. Según manifestó, uno de los agresores portaba un arma de fuego y, tras intimidarlo, le sustrajo su motocicleta, una Keller 110cc de color negro.

La moto quedó a disposición de la Justicia hasta determinar con certeza como fue el hecho de robo.

Minutos después, efectivos policiales tomaron conocimiento del ilícito a través del sistema de comunicaciones, mientras personal de la Comisaría Sexta ya trabajaba en la zona y había logrado hallar el rodado sustraído en el barrio Juana Manso.

En paralelo, allegados del damnificado iniciaron por su cuenta la búsqueda de los presuntos autores. En ese contexto, uno de ellos alertó sobre la presencia de un sujeto que corría por calle Doctor Ortega, al este de Rivadavia, con características coincidentes con uno de los sospechosos.

Con esos datos, el personal del móvil H-29 del Comando Sur se dirigió hacia el lugar y localizó al individuo en la intersección de Doctor Ortega y Paula Albarracín de Sarmiento. Al momento de ser entrevistado, el sujeto fue reconocido por la víctima y por varios presentes como uno de los presuntos autores del robo.

El ladrón detenido por el robo de la moto actuó con un cómplice que logró escapar y es buscado.

La situación generó momentos de tensión, ya que un grupo de personas intentó agredir al sospechoso con golpes de puño y puntapiés. Ante esta situación, los efectivos intervinieron para resguardar al individuo, logrando retirarlo del lugar y trasladarlo en el móvil policial.

El aprehendido fue identificado como Mauro Exequiel González, con domicilio en el barrio La Quebrada, en Rawson. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se mantuvo comunicación con el sistema acusatorio.

El ayudante fiscal de turno, Mario Quiroga, tomó conocimiento del caso y dispuso las primeras medidas. Indicó que, en principio, no se trataba de un hecho de Flagrancia, por lo que la causa quedó sujeta a la intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad. Además, ordenó la recepción de la denuncia formal y la elaboración de las actuaciones, a la espera de que en horas de la mañana se definiera la situación procesal del sospechoso.

En tanto, la motocicleta sustraída fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzaban las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.