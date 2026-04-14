En un exitoso operativo de seguridad realizado en el departamento Rawson, la Policía de San Juan logró poner tras las rejas a un hombre que permanecía prófugo desde finales del año 2025. Se trata de un sujeto identificado por las fuentes policiales como Mariño, quien fue interceptado por efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

El procedimiento tuvo lugar mientras los investigadores realizaban tareas de inteligencia en las inmediaciones del Barrio La Estación. Allí, lograron individualizar al sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura desde fines de 2025 por su presunta participación en un hecho de robo.

Al momento de la aprehensión y tras verificar sus antecedentes en la base de datos policial, los efectivos constataron que la situación de Mariño era aún más comprometida. El hombre no solo era buscado por el nuevo delito que se le imputaba, sino que además figuraba como evadido del Servicio Penitenciario Provincial (Chimbas).

Según se informó, Mariño se encontraba cumpliendo una condena de 3 años de prisión efectiva por el delito de robo, pena de la cual se había sustraído tras una fuga que motivó su intensa búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad provinciales.

Tras ser capturado, el sospechoso fue sometido a la audiencia correspondiente ante el juez de la causa por el robo reciente en el que está sindicado. Acto seguido, se dio intervención al Juzgado de Ejecución Penal, desde donde se analizó su situación de reincidencia y fuga.

Finalmente, las autoridades judiciales dispusieron la detención formal y el inmediato traslado de Mariño a las instalaciones del Servicio Penitenciario en Chimbas. Allí, el delincuente deberá continuar con el cumplimiento de la pena que tenía pendiente, a la espera de que se resuelva su nueva situación procesal por el último hecho delictivo.