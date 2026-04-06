Lo que parecía un viaje de rutina por las rutas del secano terminó en un importante procedimiento policial en Lavalle, Mendoza. Un hombre de 48 años, que ingresaba a la vecina provincia desde San Juan, fue detenido luego de que la policía detectara que transportaba armas de fuego y una abultada cifra de dinero en efectivo de distintas nacionalidades.

La Policía secuestró la camioneta, las armas y el dinero.

Según informaron fuentes policiales y replicó el diario El Sol, el operativo tuvo lugar a las 11:50 en el destacamento El Retamo, ubicado en el departamento de Lavalle. Los efectivos de la Policía Rural realizaban un control fijo en la intersección de las rutas 142 y 51, en la zona de El Puerto, cuando divisaron una camioneta Toyota Hilux gris que ingresaba desde San Juan.

Al detener la marcha del rodado, los uniformados notaron que el conductor transportaba un motor en la caja y viajaba acompañado por un perro en el asiento trasero. Durante el proceso de identificación, el propio conductor manifestó voluntariamente que llevaba un arma de fuego: una pistola semiautomática con cargador colocado y siete municiones (una de ellas punta hueca). El hombre exhibió una credencial de legítimo usuario, pero el control no terminó allí.

Al profundizar la inspección del vehículo ante testigos, los efectivos hallaron una sorpresa mayor. Dentro de un bolso, escondían un revólver calibre 38 cargado y más municiones adicionales. Junto al segundo armamento, los pesquisas se toparon con fajos de billetes de distinto origen. Tras el recuento oficial, se constató que el sanjuanino transportaba: $5.256.000 pesos argentinos, U$S 2.502 y $18.000 pesos chilenos.

Ante el hallazgo de la segunda arma y la falta de justificación para el transporte de la suma de dinero en esas condiciones, se dio intervención a la Oficina Fiscal de Las Heras-Lavalle. Desde el Ministerio Público se ordenó la inmediata aprehensión del conductor y su traslado a la Comisaría 63ª.

Mientras avanza la causa por portación y tenencia ilegal de arma de fuego, la camioneta, el motor, el dinero y hasta el perro quedaron bajo el resguardo de un familiar del detenido que se hizo presente en el lugar.