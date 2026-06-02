Un hombre secuestró, apuñaló e intentó abusar de su pareja en Capital

Un operario minero de 44 años fue detenido en el departamento Capital, acusado de protagonizar un grave episodio de violencia de género contra su pareja. La víctima, una mujer de 43 años, denunció que fue golpeada, herida con un arma blanca, retenida en contra de su voluntad y víctima de un presunto intento de abuso sexual en una vivienda de Concepción.

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes pasado en un departamento ubicado sobre calle Jujuy. Según la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Flagrancia, la pareja compartía una reunión junto a un familiar del sospechoso cuando se produjo una discusión que fue escalando en violencia.

De acuerdo con la denuncia, una vez que el visitante se retiró del lugar, el hombre comenzó a insultar y agredir físicamente a la mujer. La víctima relató que recibió golpes de puño en distintas partes del cuerpo y que posteriormente el acusado le exigió mantener relaciones sexuales. Ante la negativa, la agresión se habría intensificado.

Siempre según la acusación fiscal, el hombre utilizó una botella para golpearla mientras ella intentaba protegerse sobre una cama. Luego habría tomado distintos elementos cortantes para atacarla. La mujer sufrió heridas en una mano y una rodilla al intentar defenderse de los ataques.

La denuncia también señala que el agresor la mantuvo encerrada dentro de la vivienda durante varias horas. En ese contexto, la víctima aseguró que el hombre intentó abusar sexualmente de ella, una circunstancia que actualmente es analizada por los investigadores y que podría derivar en una recalificación de los delitos atribuidos.

La mujer logró escapar cuando el acusado se calmó momentáneamente. Semidesnuda y con lesiones visibles, salió de la vivienda, tomó su vehículo y se dirigió hasta la Comisaría 2ª de Concepción, donde pidió auxilio y radicó la denuncia.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales se trasladaron al domicilio señalado y encontraron al sospechoso dentro del departamento. Según las actuaciones policiales, el hombre estaba limpiando manchas de sangre cuando fue detenido.

Durante el procedimiento secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos armas blancas, botellas presuntamente utilizadas durante la agresión, un teléfono celular y prendas con rastros hemáticos.

El detenido permanece alojado en la Comisaría 2ª y quedó a disposición del fiscal Fernando Bonomo y del ayudante fiscal Mario Quiroga. La audiencia de formalización fue postergada luego de que el Ministerio Público solicitara más tiempo para evaluar si corresponde remitir el expediente a una fiscalía especializada en violencia de género y delitos sexuales.

Por el momento, la investigación se encuentra en etapa inicial y la situación procesal del acusado dependerá de las pruebas que se incorporen en los próximos días. La causa se tramita bajo el principio de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.