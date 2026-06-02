Se incendió una máquina cosechadora de $700.000.000 en Sarmiento

La noche del lunes en el sur de Sarmiento se tiñó de preocupación cuando las llamas envolvieron una maquinaria clave para la producción local. En el establecimiento Olimás, una cosechadora de aceitunas valuada en aproximadamente $700 millones resultó completamente destruida por un incendio de grandes proporciones. El fuego generó un clima de temor entre los presentes debido a que la magnitud de las llamas permitía que el siniestro se observara a una distancia considerable.

A pesar de la espectacularidad del evento, la tranquilidad llegó cuando las autoridades confirmaron que "no se registraron personas heridas ni víctimas" tras el dramático episodio. Sin embargo, las pérdidas materiales se consideran totales debido al altísimo valor del equipo afectado.

Tras el incidente, un grupo de vecinos denunció la existencia de basurales clandestinos en la zona. Actualmente, se investigan las causas que originaron el fuego mientras los encargados "evalúan los daños ocasionados por el siniestro" en este establecimiento agrícola sanjuanino.