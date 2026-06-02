River salió con todo al mercado de pases, concretando la tan anunciada contratación de Nicolás Otamendi, pero la ambición no se detiene allí. Fiel al entusiasmo de Eduardo "Chacho" Coudet, quien ya avisó que por fin podrá reforzar el plantel a su gusto, el Millonario ahora va por variantes ofensivas y, entre ellas, asoma un viejo conocido: Rafael Santos Borré.

Apuntando alto, la dirigencia barajó diversos nombres en las últimas semanas. Sin embargo, las gestiones encontraron obstáculos: Giovanni Simeone quedó "en el freezer" debido a que el Torino exige 15 millones de euros, mientras que Agustín Canobbio manifestó estar enfocado en Fluminense, esperando valorizarse durante su participación en el Mundial con Uruguay. Ante estas negociaciones poco fructíferas, surge con fuerza el nombre del atacante colombiano de 30 años.

Un regreso con historia

En Núñez, la memoria es agradecida. Borré es recordado como una pieza fundamental del ciclo de Marcelo Gallardo, alzando seis títulos entre 2017 y 2021, año en el que partió con el pase en su poder. Dentro de su palmarés, la estrella indiscutida es la Copa Libertadores ganada ante Boca en Madrid. Si bien el delantero no pudo disputar la final por estar suspendido, su incidencia fue clave durante todo el trayecto, marcando goles decisivos ante Racing, Independiente y Gremio.

Su presente en Brasil

Desde 2024, el destino de Borré se escribe en Internacional de Porto Alegre, club al que arribó justamente a pedido de Coudet, tras su paso por el fútbol alemán. En lo que va del año, el colombiano disputó 27 partidos, registrando ocho goles y dos asistencias.

Aunque su contrato es elevado y se extiende hasta diciembre de 2028, desde el entorno del jugador sugieren que su presente en el Colorado no es del todo cómodo. Si bien aún no existen contactos formales, en el mundo River ya hacen cuentas: repatriar al goleador se perfila como una operación financieramente más accesible que otras opciones que hoy descansan en la carpeta de la directiva.