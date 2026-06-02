Una figura se lesionó en un amistoso y se pierde el Mundial con su selección

Hampden Park vivió una jornada de contrastes profundos en el cierre de la preparación escocesa para el Mundial 2026. Aunque el tablero marcó un contundente 4-1 sobre Curazao, el vestuario local quedó marcado por la tristeza. Billy Gilmour, el talentoso volante de 24 años que brilla en el Napoli, se retiró del campo con una lesión de rodilla que lo deja fuera de la cita máxima.

El seleccionador Steve Clarke se mostró afectado y admitió que "estoy destrozado por Billy porque ha sido una parte integral de nuestra campaña clasificatoria para el Mundial. El momento en que se produce esta lesión es muy, muy cruel, y todos lo sentimos por él".

Clarke también agregó con esperanza que "sabe lo que todos pensamos de él como futbolista y como persona, y aunque ninguna palabra le dará consuelo esta noche, estoy seguro de que Billy tendrá muchos grandes torneos por delante en el futuro".

El encuentro había comenzado cuesta arriba cuando Tahith Chong puso en ventaja a la visita a los 17 minutos. Sin embargo, el rumbo cambió drásticamente a los 37 minutos con la expulsión de Jurgen Locadia. Sobre este punto, el técnico analizó que "la tarjeta roja cambia toda la dinámica del partido y, al menos contra los 10, empezamos a crear ocasiones y marcamos varios goles".

Pese a la victoria, Clarke fue autocrítico al señalar que "obviamente es agradable ganar cualquier partido internacional, pero creo que habría sido mejor si se hubiera mantenido el 11 contra 11, y entonces nos habrían planteado más preguntas sobre si podíamos encontrar los espacios en el campo y crear las ocasiones que creamos contra 10 hombres. Habría sido un mejor ejercicio para nosotros".

El empate llegó en el tiempo añadido de la primera parte gracias a Findlay Curtis, un joven de 19 años que justamente había ingresado por el lesionado Gilmour. Ya en el complemento, Lawrence Shankland demostró por qué anotó 20 goles en su club esta temporada y facturó por duplicado a los 60 y 65 minutos.

El sello final lo puso Ryan Christie para decorar el resultado. Con la baja confirmada de Gilmour, el cuerpo técnico ahora evalúa convocar a Lennon Miller, Connor Barron o Andy Irving. También hubo minutos para el debutante Tyler Fletcher, hijo del histórico Darren Fletcher.

Sobre su posible inclusión definitiva, el entrenador explicó que "se ha entrenado bien esta semana, así que está un poco más cerca que los otros tres, pero necesito tener una larga conversación con mi cuerpo técnico y decidir cuál es la mejor manera de proceder". Escocia debutará contra Haití el 13 de junio, luego enfrentará a Marruecos el 19 y cerrará su grupo ante Brasil el 24 en Miami.