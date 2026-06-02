Cardenales rescatados en Rawson destapó una red ilegal con Río Negro

El destino de 26 cardenales amarillos rescatados en un operativo en Rawson dio un giro inesperado que une a dos provincias. Lo que comenzó como un procedimiento por tenencia ilegal en San Juan escaló hasta convertirse en una investigación sobre una presunta red de tráfico con Río Negro.

Estas aves, integrantes de una de las especies más amenazadas del país, fueron trasladadas recientemente a General Roca para iniciar su rehabilitación sanitaria. Desde el área ambiental destacaron con esperanza que "cada ejemplar recuperado representa una oportunidad para preservar una especie cuya supervivencia se encuentra seriamente comprometida".

La causa cobró fuerza tras descubrirse que una de las personas vinculadas al procedimiento en San Juan tiene domicilio real en Viedma. Esta pista llevó a la Justicia rionegrina a sospechar que los animales fueron capturados ilegalmente en las zonas protegidas de La Lobería y Punta Bermeja.

El procedimiento original ocurrió a principios de febrero de 2026, cuando la Policía Ecológica y la Secretaría de Ambiente sanjuanina irrumpieron en una vivienda autorizada por la Justicia. Allí encontraron a los 26 cardenales y un benteveo, además de armas de fuego sin habilitación como un fusil calibre 7,65 y una carabina semiautomática.

El implicado en San Juan enfrentó al sistema de Flagrancia y cumplió arresto domiciliario mientras la investigación avanzaba hacia otras jurisdicciones. La denuncia que impulsó este cruce interprovincial fue presentada por la legisladora Magdalena Odarda y actualmente es llevada adelante por la Fiscalía de Viedma.

Se busca determinar si hubo infracciones a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y a las normativas que protegen las áreas naturales protegidas. En la costa rionegrina, la comunidad sigue el caso con mucha atención. Raúl Mingo, un vecino que solía observar a estas aves en libertad antes de su desaparición, aportó datos a la fiscalía y manifestó su "preocupación por el estado de las aves tras meses de cautiverio".

Mientras los especialistas de la Subsecretaría de Fauna Silvestre evalúan si los cardenales podrán ser liberados en sectores como Guardia Mitre, la investigación preliminar intenta descifrar cómo llegaron los ejemplares a San Juan. Por ahora no existen imputaciones por organización delictiva, pero la hipótesis apunta a una estructura de comercialización interprovincial.

El cardenal amarillo, o Gubernatrix cristata, sufre hace décadas por la pérdida de su hábitat y el tráfico ilegal debido a su canto y su plumaje característico. Los habitantes de la región esperan que estas 26 piezas clave de la biodiversidad superen la adaptación y logren regresar pronto a su territorio original.