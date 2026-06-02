La campaña solidaria de Santi Maratea para una escuela de San Juan

Santi Maratea encabeza una nueva iniciativa que busca unir al país a través de la solidaridad y el deporte. En esta oportunidad, la Escuela Pedro Esnaola, ubicada en Calingasta, fue seleccionada para integrar una campaña nacional que tiene como objetivo entregar cuellitos con los colores de la Selección Argentina a estudiantes de diversas provincias.

El proyecto nació gracias a una alianza estratégica entre el influencer y una fábrica de indumentaria que se comprometió a donar una unidad celeste y blanca por cada producto que se venda al público.

La meta establecida para esta institución sanjuanina es alcanzar las 245 ventas, lo que permitiría que cada alumno que asiste al establecimiento reciba su accesorio de forma totalmente gratuita. A nivel federal, la intención es llegar al menos a una escuela por provincia para fomentar el espíritu del equipo nacional entre los más jóvenes.

Maratea compartió a través de sus redes sociales que se integró de inmediato a esta propuesta y agradeció profundamente a quienes ya están colaborando, mencionando que las primeras entregas ya se pusieron en marcha en distintos puntos del territorio.

Al referirse a la esencia de este proyecto educativo y solidario, el joven destacó que "por cada cuellito que se vende, otro llega gratis a un pibe de una escuela argentina". Para quienes deseen sumarse, la organización puso a disposición un pack solidario que facilita la compra y la consecuente donación.

Cada persona que adquiere estos productos no solo obtiene un accesorio, sino que genera una oportunidad directa para que los chicos y chicas de las escuelas argentinas puedan disfrutar de este regalo.