La Formula 1 transita momentos de definiciones importantes mientras el ruido de los motores se mezcla con la preocupación por el contexto internacional. Stefano Domenicali, la cara visible de la categoría, admitió que el tramo final de la temporada está bajo la lupa debido a la guerra en Medio Oriente. Concretamente, las dudas recaen sobre los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, pautados para el 29 de noviembre y el 6 de diciembre respectivamente.

Ante este panorama, el directivo fue contundente al señalar que "puedo confirmar que tenemos un plan de emergencia" para evitar que el campeonato quede trunco o deslucido por causas externas.

Muchos especulaban con que la cita en Estados Unidos podría marcar el cierre anticipado, pero Domenicali aclaró que "Las Vegas no será la última carrera del calendario" incluso si las otras fechas se caen. La complejidad de encontrar reemplazos es uno de los mayores dolores de cabeza para la organización.

El CEO reconoció que "creo que es imposible sustituir ambas carreras" porque el calendario actual no ofrece muchas ventanas de oportunidad y "no hay muchos fines de semana libres disponibles".

Según explicó el directivo, la logística es el gran obstáculo ya que "esto no es como un partido de fútbol con dos equipos y 22 jugadores, en el que puedes trasladar algo fácilmente" y agregó que "nosotros tenemos que lidiar con la complejidad logística, costes de transporte y mucho más".

A pesar de la incertidumbre bélica, el interés del público sigue intacto. El presidente mencionó que en las sedes de Medio Oriente "esas ventas van muy, muy bien" en referencia a las entradas ya emitidas. Sin embargo, la seguridad es la prioridad absoluta. Las definiciones no se tomarán de forma apresurada, sino que se adoptarán "en los próximos meses cuando llegue el momento" de evaluar la situación real en la región.

El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ya dejó huellas en el cronograma, recordando que el 28 de febrero hubo bombardeos que forzaron la cancelación de las pruebas en Bahréin y Arabia Saudita.

La categoría ya tiene experiencia en tomar estas determinaciones dolorosas tras el regreso a la actividad en el Gran Premio de Mónaco. Meses atrás, cuando se suspendieron las rondas de abril que incluían a la F2, F3 y F1 Academy, Domenicali reflexionó que "si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en esta etapa considerando la situación actual en Medio Oriente".

Aquella medida en circuitos como Sakhir o Jeddah redujo el número de competencias de las 24 previstas inicialmente a solo 22, obligando a un parate de un mes entre China y Miami. Ahora, con el cierre del año en juego, la FIA y los promotores locales monitorean día a día la escalada del conflicto para proteger a toda la familia de la Máxima.