El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 2 de junio una jornada estable en San Juan, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día, temperaturas agradables para la época y sin probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, la mañana comenzará con una temperatura de 9°C y cielo mayormente nublado. El viento soplará desde el sector noroeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una temperatura máxima de 20°C. En ese período el cielo continuará mayormente cubierto, mientras que el viento cambiará al sector sudeste y disminuirá su intensidad, ubicándose entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la noche, las condiciones se mantendrán sin cambios significativos. El cielo seguirá mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 17°C. El viento volverá a predominar desde el noroeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo

Para el miércoles 3 de junio, el organismo nacional anticipa otra jornada sin lluvias y con temperaturas similares a las del martes.

La madrugada presentará una temperatura cercana a los 9°C, mientras que durante la mañana podría registrarse neblina, con una mínima estimada en 8°C. Hacia la tarde, la máxima alcanzará los 19°C bajo un cielo mayormente nublado, y por la noche se espera una temperatura de 15°C.

En todas las franjas horarias del miércoles, el SMN prevé vientos leves del sector norte, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora y sin probabilidad de precipitaciones.