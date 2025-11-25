La Asociación Autismo San Juan y la Asociación CHA lanzaron una convocatoria solidaria para asistir a la familia de Thiago Gonzáles Mella, el niño de 7 años que murió en un incendio en su vivienda de Santa Lucía el pasado sábado 22 de noviembre. Ambas organizaciones apelaron a la solidaridad de la comunidad, ya que la familia perdió prácticamente todas sus pertenencias en el siniestro.

La tragedia generó una profunda conmoción en el departamento y en toda la provincia. Según los primeros informes policiales y periciales, el fuego se habría iniciado en el living de la casa y se propagó en cuestión de minutos. El padre y una hermana del menor lograron escapar a través de una ventana, pero Thiago quedó atrapado en su habitación. Cuando los bomberos y el personal de emergencias arribaron al lugar, solo pudieron constatar su fallecimiento.

Frente a este devastador escenario, las asociaciones solicitaron la colaboración de la comunidad con donaciones de ropa, calzado, alimentos, ropa de cama y algunos muebles, elementos esenciales para que la familia pueda recomponerse. También se difundieron los talles de cada integrante del hogar para facilitar la ayuda a quienes deseen colaborar. Además, se habilitó un canal para aportes económicos mediante el alias “autismosanjuan.uala”. Todo lo recaudado será destinado directamente a la familia Gonzáles Mella.

Las donaciones pueden entregarse en Ridao 143 Norte, en el departamento Santa Lucía. Desde Autismo San Juan destacaron que, en medio del dolor y la pérdida, “la unión hace la fuerza” y subrayaron que cada aporte, por pequeño que sea, puede representar un alivio concreto para una familia que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.