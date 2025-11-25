Publicidad
Publicidad

Provinciales > Solidaridad

Un incendio que conmovió a San Juan: buscan ayuda urgente para la familia de Thiago Mella

Tras la trágica muerte del niño de 7 años en Santa Lucía, organizaciones solidarias convocan a los sanjuaninos a colaborar con ropa, alimentos, muebles y aportes económicos para asistir a sus familiares, que lo perdieron todo en el siniestro.

POR REDACCIÓN

Hace 13 horas
San Juan se une para colaborar con la familia de Thiago, el niño fallecido en un incendio.

La Asociación Autismo San Juan y la Asociación CHA lanzaron una convocatoria solidaria para asistir a la familia de Thiago Gonzáles Mella, el niño de 7 años que murió en un incendio en su vivienda de Santa Lucía el pasado sábado 22 de noviembre. Ambas organizaciones apelaron a la solidaridad de la comunidad, ya que la familia perdió prácticamente todas sus pertenencias en el siniestro.

La tragedia generó una profunda conmoción en el departamento y en toda la provincia. Según los primeros informes policiales y periciales, el fuego se habría iniciado en el living de la casa y se propagó en cuestión de minutos. El padre y una hermana del menor lograron escapar a través de una ventana, pero Thiago quedó atrapado en su habitación. Cuando los bomberos y el personal de emergencias arribaron al lugar, solo pudieron constatar su fallecimiento.

Publicidad

Frente a este devastador escenario, las asociaciones solicitaron la colaboración de la comunidad con donaciones de ropa, calzado, alimentos, ropa de cama y algunos muebles, elementos esenciales para que la familia pueda recomponerse. También se difundieron los talles de cada integrante del hogar para facilitar la ayuda a quienes deseen colaborar. Además, se habilitó un canal para aportes económicos mediante el alias “autismosanjuan.uala”. Todo lo recaudado será destinado directamente a la familia Gonzáles Mella.

Las donaciones pueden entregarse en Ridao 143 Norte, en el departamento Santa Lucía. Desde Autismo San Juan destacaron que, en medio del dolor y la pérdida, “la unión hace la fuerza” y subrayaron que cada aporte, por pequeño que sea, puede representar un alivio concreto para una familia que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Publicidad

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS