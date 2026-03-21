Un influencer estadounidense recorrió San Juan en patines y quedó sorprendido por su tranquilidad

El reconocido influencer estadounidense Brendan, creador del contenido digital "Brendan por el Mundo", se encuentra actualmente de visita en San Juan y ya está generando revuelo en sus plataformas. El viajero, que reside en Córdoba y se dedica a recorrer Argentina para promocionar sus destinos turísticos, quedó sorprendido por la calma de la provincia y la calidez de sus habitantes.

A través de varios videos publicados en sus redes, Brendan mostró su peculiar manera de conocer la Ciudad de San Juan: sobre ruedas. En uno de los registros, compartió su recorrido matutino por el centro, destacando las condiciones ideales para patinar. “Arrancamos en la mañana en San Juan, Argentina… es muy fácil patinar, todo es muy tranquilo”, expresó mientras se desplazaba por calles con escaso tránsito, haciendo hincapié en la tranquilidad del entorno.

Su paso por la provincia no se limitó al casco urbano. El influencer también documentó su visita a puntos icónicos como el Jardín de los Poetas y el Dique de Ullum, donde resaltó la serenidad y belleza de los paisajes. Asimismo, compartió postales desde la Pampa del Leoncito, uno de los escenarios naturales más representativos de la región.

Con una carrera enfocada en difundir las bondades del turismo nacional, Brendan cuenta con una amplia comunidad digital que sigue cada una de sus aventuras. En Instagram suma cerca de 700 mil seguidores, mientras que en TikTok ha acumulado casi 2 millones de "me gusta", consolidándose como una voz influyente en la promoción de los destinos argentinos.