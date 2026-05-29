Un joven de 28 años fue detenido este jueves luego de intentar robar en una vivienda a la que ingresó tras trepar una pared. El hecho fue advertido por vecinos, quienes dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió una rápida intervención policial.

Minutos después del llamado, efectivos policiales llegaron al lugar y sorprendieron al sospechoso dentro del patio trasero del domicilio, donde ya había reunido distintos objetos con intenciones de llevárselos.

Los elementos robados recuperados por la policía. (Gentileza)

Al notar la presencia de los uniformados, el delincuente intentó escapar. En medio de la fuga, arrojó parte de los elementos robados sobre el techo de la casa y luego trató de ocultarse en una obra en construcción cercana.

Sin embargo, la maniobra no tuvo éxito. Los efectivos lograron reducirlo a pocos metros del lugar del hecho y procedieron a su detención.

El acusado fue identificado como Fernández Flores, con domicilio en el barrio La Estación. Tras una inspección en el techo de la vivienda, los policías lograron recuperar la totalidad de los objetos sustraídos, entre ellos una lijadora orbital, una caladora de banco y una jaula de aluminio.

Por disposición del ayudante fiscal Alejandro Díaz, se dio inicio al procedimiento de Flagrancia. La causa fue caratulada como hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.