Un mendocino baleó a un sanjuanino y es intensamente buscado

La violencia irrumpió en Sarmiento, dejando como saldo a un hombre de 30 años gravemente herido tras recibir impactos de bala de un mendocino. La víctima del suceso fue identificada como Juan Alberto Allende. El hecho se registró alrededor de las 14:16, cuando Allende caminaba por la zona.

Las autoridades policiales han iniciado una intensa búsqueda del presunto agresor, un individuo oriundo de Mendoza, quien fue visto a bordo de un auto negro en compañía de otro hombre.

El testimonio del herido ha sido fundamental para que la Policía iniciara la búsqueda, pues detalla cómo ocurrió el ataque. Según el relato del herido, un Ford Fiesta negro se detuvo a su lado y dentro del vehículo observó a dos hombres. Continuando con su descripción, uno de ellos, vestido con una camiseta de River Plate, habría sacado un arma de fuego y le disparó en dos oportunidades, impactando en una de sus rodillas.

Inmediatamente después del violento episodio, se dio aviso al servicio de emergencias. Allende fue trasladado por una ambulancia departamental al Hospital de Sarmiento, adonde ingresó consciente. Sin embargo, dada la seriedad de las heridas, fue necesario derivarlo al Hospital Rawson para que pudiera recibir atención especializada.