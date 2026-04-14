Un menor de edad permanece internado tras resultar gravemente herido en La Bebida, en el departamento Rivadavia, luego de un enfrentamiento con la policía que se originó tras el robo de una moto. En un primer momento se informó que había fallecido, pero fuentes calificadas del caso confirmaron que continúa con vida, aunque en estado delicado.

Según reconstruyeron esas fuentes, el robo fue cometido por dos personas que sustrajeron una moto desde la escuela Barrio Nuevo Cuyo. Tras el hecho, ambos escaparon y se refugiaron en la vivienda de una mujer con antecedentes, donde intentaron ocultarse junto al rodado.

La situación se tensó cuando los efectivos llegaron al lugar y los sospechosos se negaron a abrir la puerta. En ese contexto, se produjo el enfrentamiento dentro de la vivienda.

Siempre de acuerdo a la versión de fuentes calificadas, uno de los presuntos ladrones apuntó con un arma de fuego a los policías, lo que motivó la reacción de uno de los efectivos, quien disparó e hirió al menor en una pierna.

Producto del disparo, el joven fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece internado bajo atención médica. Su estado generó confusión en las primeras horas, ya que circularon versiones que indicaban su fallecimiento, luego desmentidas.