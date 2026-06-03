La investigación por el femicidio de Agostina Vega ha tomado un giro estremecedor tras revelarse antecedentes de violencia extrema en la vivienda donde la menor habría sido asesinada. En el domicilio de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de la adolescente en Córdoba, se denunció recientemente un abuso sexual en manada ocurrido hace diez años, cuando la víctima era una menor de 12 años. Según los nuevos testimonios, la propiedad ubicada en barrio Cofico habría sido el escenario de múltiples episodios de violencia y ataques sexuales que se remontan a más de una década.

Una de las denunciantes decidió romper el silencio tras identificar a Barrelier en televisión. Según su relato, hace diez años fue captada por el imputado y trasladada a dicha vivienda, donde asegura haber sido sometida y violada por un grupo de hombres presuntamente vinculados a la barra brava del club Instituto. La mujer aseveró que, aunque realizó la denuncia formal en su momento, la investigación quedó paralizada y los agresores quedaron en libertad sin consecuencias legales.

A este antecedente se suma el caso de otra joven que denunció haber sido retenida ilegalmente en la misma propiedad durante el año 2025. La víctima relató que Barrelier le sustrajo el celular y la obligó a desnudarse bajo amenazas con una pistola y un cuchillo. Posteriormente, el agresor utilizó cinta adhesiva para atarle los pies y las manos, además de taparle la boca, mientras ella le suplicaba por su vida mencionando que "podría ser su hija".

La joven logró huir de la vivienda debido a que sus pies no habían quedado correctamente sujetos, saliendo a la calle en ropa interior. Según su testimonio, fue auxiliada en la vía pública por un grupo de jóvenes que le facilitaron una prenda para cubrirse tras escapar corriendo del lugar.

Las autoridades mantienen las identidades de ambas denunciantes bajo reserva mientras analizan cómo estos hechos previos se conectan con el perfil criminal del detenido por el femicidio de Agostina Vega.