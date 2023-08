El hecho se produjo el pasado sábado en un festejo realizado en el barrio Buenaventura Luna, de Rawson. El joven de 16 años se encontró con otro de 19 años y por alguna diferencia entre ambos, el mayor de los dos le disparó de frente. La bala le perforó varios órganos y quedó alojada en la zona lumbar.

Tras la pelea y el disturbio que se armó en el barrio donde se desarrollaba la fiesta, intervino personal de la Policía de San Juan de la Comisaría 25ª, a cargo del comisario Víctor Montaña, quien con mandato judicial, detuvo a unas siete personas las cuales en sede policial declararon lo que había pasado, pero ninguno habría manifestado que había una persona herida de bala.

Con el correr de las horas, a través de un radiograma del Hospital Doctor Guillermo Rawson, las autoridades policiales tomaron conocimiento que un joven domiciliado en el barrio La Estación había sido herido con disparo de arma de fuego y fue trasladado en movilidad particular al nosocomio. El herido era un menor quien presentaba una perforación de bala, sin orificio de salida, y por ello fue intervenido quirúrgicamente para suturar los órganos que había perforado el proyectil.

Los médicos especificaron que no pudo ser extraído el proyectil que había ingresado por la zona abdominal y había perforado el hígado y el estómago, para luego alojarse en la zona lumbar, cerca de la columna, de donde no pudo ser extraído según informaron los médicos a las autoridades policiales y judiciales.

El joven permaneció unas horas en terapia intensiva, pero luego por su evolución pasó a una sala de terapia intermedia de acuerdo a lo que informaron las fuentes policiales. Por el hecho denunciado la policía comenzó una investigación para dar con el autor del disparo, y con mandatos judiciales expedidos por la doctora Mabel Moya del Segundo Juzgado de Instrucción, fueron realizados allanamientos en la zona de Rawson y de Chimbas, pero los resultados fueron negativos sin poder encontrar al autor del disparo y tampoco el arma de fuego.

Varias personas señalaron a la misma persona como el agresor del menor siendo este Emanuel Jeremías Martínez, de 19 años, domiciliado en la Villa San Damián, por eso la Policía tenía identificado al sujeto, quien pese a los procedimientos policiales no podía ser encontrado.

Paralelo a este caso, una mujer se presentó en la Comisaría 25ª y denunció el intento de sustracción de su teléfono celular, por parte de una pareja, y en cuyo hecho no pudieron lograr el cometido y le efectuaron un disparo que solo rozó el cuerpo de la víctima, para luego la pareja huir en una moto de color gris.

Las características aportadas por la denunciante coincidías con las del agresor y su novia y por ello los investigadores realizaron allanamientos y detuvieron a una mujer de 19 años identificada como Ana Paula Menseguéz, domiciliada en la villa Don Arturo, pareja del sujeto acusado de dispararle al menor de 16 años.

Continuaron los allanamientos por parte de los investigadores para dar con Martínez, pero no lograron encontrarlo, finalmente en horas de la noche de este lunes Emanuel Martínez se presentó en la Comisaría 25ª del barrio Hualilán en compañía de una abogado y se entregó para ser sometido a la justicia por el hecho que cometió.

Por su parte el menor se recupera en una sala común según la información policial a la espera de recibir el alta médica, en cuanto al proyectil no se pudo establecer el calibre porque al no ser extraído no pudo ser peritado por la Policía Científica. Tampoco se pudo determinar qué arma utilizó el agresor, aunque desde la policía sospechan que pudo ser una revólver calibre 38.