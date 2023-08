Una mujer de San Juan fue condenada a cumplir una pena de tres años y ocho meses en prisión, tras robar una moto en el departamento Rawson y haber sido declarada reincidente. La Policía la atrapó cuando caminaba junto al rodado durante la madrugada.

Según fuentes judiciales, el hecho ocurrió a las 06 horas del pasado domingo en inmediaciones al Barrio La Estación, en Rawson. Allí, personal policial del Comando Sur divisó a una mujer que caminaba por la banquina de calle Larrea con una motocicleta 110 cc apagada a su lado.

Teniendo en cuenta el peligro que podían representar para la mujer el horario y la zona, los efectivos le consultaron si necesitaba ayuda para transportar la motocicleta, a lo que la mujer identificada como Daiana Escobar respondió que no era necesario, que solo había tenido un problema mecánico.

Acto seguido, los policías se percataron de que el vehículo no tenía la llave de encendido y comenzaron a interrogar a Escobar, quien no contaba con la documentación correspondiente, y por ende no pudo demostrar que el rodado fuera de su propiedad.

Luego, la mujer terminó confesando de forma espontánea que la moto no era de ella y que había sido robada junto con otra motocicleta, la cual se había llevado otra persona. Por este motivo, los efectivos procedieron a solicitar apoyo femenino para su detención, y en ese momento Escobar se dio a la fuga, pero fue capturada a los pocos minutos gracias a la intervención de las cámaras de seguridad del Cisem 911.

Dos horas después, ese mismo organismo recibió una llamada por parte del damnificado, quien manifestó ser el propietario de las dos motocicletas robadas en el Barrio Mercedario. El hombre explicó que para sustraer los rodados fue necesario que los delincuentes rompieran una reja y dos candados.

Finalmente, este martes y mediante un juicio abreviado, la Justicia resolvió condenar a la mujer a la pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, unificando una pena anterior y computando en total una condena de tres años y ocho meses.