Un puma sorprendió a los vecinos de Valeria del Mar al ser visto caminando por una calle cercana a los balnearios. El episodio ocurrió este jueves por la mañana y quedó registrado en un video tomado por un residente, que rápidamente se viralizó y generó preocupación en la comunidad.

En las imágenes, difundidas por la radio local Power Pinamar, se observa al felino avanzando con calma por la calle Azopardo, cerca de la intersección con Corbeta Julieta, sin mostrar signos de desorientación o huida. Según los comentarios de los usuarios, se trataría de un ejemplar adulto en buen estado físico.

El video despertó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos vecinos expresaron temor por la posible presencia del animal cerca de zonas residenciales y turísticas, mientras que otros destacaron la necesidad de respetar su hábitat. “Andan desde hace más de dos años por la zona” y “No es un puma suelto, es un puma libre”, fueron algunos de los mensajes que circularon en los comentarios.

El episodio también reavivó el debate ambiental sobre la urbanización creciente en sectores de monte y médanos en localidades como Cariló, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas, que estaría desplazando a la fauna autóctona. “Se están quedando sin lugar para vivir, ya que están ocupando todos los campos cerca del mar para hacer barrios privados”, denunció una vecina.

La aparición de fauna silvestre en zonas urbanizadas de la Costa Atlántica bonaerense se repite con mayor frecuencia. Casos similares se registraron recientemente en Santa Elena, partido de Mar Chiquita, donde otro puma fue captado por cámaras de seguridad.

En esa ocasión, el responsable de Defensa Civil local, Horacio Fernández, había advertido sobre los riesgos de intervenir sin asistencia profesional. “Pedimos a la gente que no actúe por su cuenta; puede ser peligroso”, señaló entonces.

Las autoridades ambientales recordaron que, ante la presencia de animales silvestres, se debe evitar el contacto directo y dar aviso inmediato a Defensa Civil o a la Policía Ecológica para su correcta intervención.