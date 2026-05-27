

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de un operario técnico en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Ares.

El episodio, según informaron fuentes aeroportuarias, se registró en el primer piso del aeropuerto metropolitano, en una sala técnica cercana al área de control, un sector dentro del edificio que, si bien forma parte del espacio público, cuenta con acceso exclusivo para personal autorizado.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima formaba parte de una empresa tercerizada que llevaba adelante trabajos de mantenimiento, mientras que otro operario que también se encontraba en el lugar resultó herido y permanece fuera de peligro.

Las primeras versiones indican que el incidente ocurrió cuando ambos trabajadores intervenían sobre una instalación vinculada a un conducto o tubo de gas dentro de la terminal.

Fuentes del caso señalaron que no se registró una explosión durante el hecho, lo que orienta la investigación hacia otras posibles causas, aunque aún no se precisó que originó el desenlace fatal.

Peritos y especialistas continúan analizando el lugar del episodio, incluyendo las condiciones de la instalación, los procedimientos ejecutados y los protocolos de seguridad aplicados al momento del accidente.

Tras el incidente, se desplegó un operativo interno en el aeropuerto, que incluyó el aislamiento del área afectada para permitir el trabajo de los equipos técnicos y garantizar la seguridad del resto de la operación.

El despliegue se realizó sin afectar de manera significativa el flujo de los vuelos, aunque las autoridades reforzaron los controles en las zonas técnicas mientras avanzan las pericias.

Hasta el momento no trascendió la identidad del trabajador fallecido ni de su compañero, mientras que la investigación se centra en la recolección de testimonios y el análisis de las condiciones en las que se desarrollaban las tareas.

El caso quedó bajo investigación para determinar si se trató de un accidente laboral derivado de fallas técnicas, errores de procedimiento o factores ambientales.

En ese sentido, distintos especialistas señalan que en actividades vinculadas a instalaciones de gas —como las que se realizaban en el aeropuerto— existen riesgos críticos que requieren protocolos específicos de control y supervisión, incluyendo la evaluación de fugas, ventilación adecuada y medidas de protección personal.

La normativa vigente define este tipo de situaciones como accidentes laborales cuando ocurren durante la ejecución de tareas bajo la responsabilidad del empleador o contratista, incluso en espacios restringidos o técnicos.

Asimismo, los procedimientos de seguridad exigen la apertura de una investigación formal para reconstruir la secuencia de los hechos, identificar causas y adoptar medidas correctivas que eviten la repetición de incidentes similares.

Antecedentes y contexto operativo

El Aeroparque Jorge Newbery, ubicado en la Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires, es la principal terminal aérea para vuelos de cabotaje en Argentina y concentra un alto volumen de operaciones diarias.

Si bien el sistema aeroportuario cuenta con protocolos de seguridad estrictos y simulacros periódicos para evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias, incidentes vinculados a tareas de mantenimiento o a factores externos han ocurrido en ocasiones anteriores, lo que refuerza la necesidad de controles permanentes.

En este marco, organismos como la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) destacan la importancia del análisis técnico de cada suceso para identificar patrones de riesgo y mejorar los estándares de seguridad operacional en el sector aeronáutico.

Un hecho bajo análisis

El trágico episodio vuelve a poner en primer plano las condiciones de trabajo en áreas técnicas críticas de infraestructuras complejas como los aeropuertos, donde la coordinación entre operadores, empresas tercerizadas y autoridades resulta clave para evitar accidentes.

Mientras avanzan las pericias y se esperan resultados oficiales, el caso genera preocupación en el sector aeronáutico y abre interrogantes sobre las condiciones de seguridad bajo las cuales se desarrollan tareas de mantenimiento en instalaciones sensibles.

Las autoridades indicaron que continuarán con la investigación hasta esclarecer completamente las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades.

