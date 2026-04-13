Dos hombres fueron detenidos en la madrugada del sábado 11 de abril en el departamento Capital, luego de protagonizar un robo agravado que incluyó escalamiento y violación de domicilio. El procedimiento se realizó en el marco del sistema de Flagrancia, tras la rápida intervención policial y el aporte clave de vecinos de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.22 horas en inmediaciones de calles Entre Ríos y Pedro Echagüe. Personal policial que realizaba recorridas de prevención fue comisionado al lugar por el operador de la red de emergencias, luego de que fue alertada la presencia de dos sujetos desplazándose por los techos de las viviendas.

los delinceuntes detenidos fueron identificados como Mauro Alejandro Algañaraz y Pablo Martín Montealegre Benegas.

Al arribar, los efectivos fueron advertidos por vecinos, quienes indicaron que los sospechosos se movilizaban por las alturas y que, presuntamente, habrían ingresado a la vivienda de una mujer de avanzada edad para ocultarse. Con esos datos, el personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia desplegó un operativo en la zona.

En ese contexto, los uniformados ingresaron al domicilio señalado y encontraron a dos hombres escondidos en el interior de la propiedad. De inmediato, procedieron a la aprehensión de ambos sujetos, quienes no pudieron justificar su presencia en el lugar.

Minutos después, otro vecino manifestó que había constatado daños en una ventana de su vivienda y el faltante de un par de zapatillas. A partir de esa información, los efectivos realizaron un palpado de urgencia a los detenidos, logrando el secuestro de un par de zapatillas marca DC de color negro con detalles en naranja, coincidentes con las denunciadas como sustraídas.

Además, durante el procedimiento fueron incautados dos cuchillos tipo carnicero que los sujetos llevaban entre sus pertenencias, lo que sumó gravedad al hecho investigado.

Los aprehendidos fueron identificados como Mauro Alejandro Algañaraz, de 33 años, y Pablo Martín Montealegre Benegas, de 39, ambos con domicilio en el departamento Rivadavia. La causa fue caratulada como robo agravado por escalamiento y violación de domicilio en concurso real.

En el techo de esta vivienda fueron atrapados los sujetos acusados de robo agravado.

En el lugar intervino el fiscal de turno, Gustavo Mendoza, quien se hizo presente para supervisar el procedimiento y dispuso el inicio del proceso de Flagrancia. Asimismo, se ordenaron las medidas de rigor para avanzar con la investigación y determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos en la zona.

El accionar policial, sumado a la rápida alerta de los vecinos, permitió esclarecer el hecho en cuestión de minutos y concretar la detención de los sospechosos, quienes quedaron alojados en sede policial a la espera de la audiencia correspondiente.