La suerte volvió a aparecer en San Juan: un apostador local ganó más de un millón de pesos en el sorteo N°3370 del Quini 6, realizado el pasado 3 de mayo, tras acertar cinco de los números de la modalidad Tradicional.

El ticket ganador fue vendido en la agencia 023, ubicada en Capital, y permitió al afortunado llevarse un premio de $1.000.073. Si bien no se trata del pozo mayor, la suma representa un importante golpe de suerte.

Los números que resultaron clave en esta jugada fueron el 00, 10, 15, 21 y 25, combinación que le permitió alcanzar cinco aciertos y acceder al premio dentro de una de las categorías principales del juego.

Desde la organización recordaron que el ganador tiene tiempo hasta el 18 de mayo de 2026 para reclamar el dinero correspondiente, plazo límite establecido para este tipo de premios.

El nuevo acierto vuelve a poner a San Juan en el mapa de la fortuna y renueva las expectativas de quienes semana a semana buscan cambiar su suerte con el tradicional juego.