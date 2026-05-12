Un sanjuanino llevó a la Feria del Libro la historia del linaje de "los Garay"

José Manuel Zalazar es sanjuanino y presentó el lunes en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires su obra "Los Garay del Agua Hallada de San Antonio, La Rioja", una investigación genealógica que tardó cinco años en completarse y que rastrea el origen de una familia de puesteros desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. El libro nació como un gesto de amor y homenaje hacia su mamá, María Federica Garay. La presentación se realizó el pasado domingo 10 de mayo en el salón Cuyo a las 17 horas, ante familiares, investigadores y público general.

El libro ya había tenido su primera entrega pública el 12 de octubre del año pasado en Chepes, La Rioja, impulsada por la profesora Rasmia Saadi, directora del centro cultural Luis Fernández Arte. La presentación formal llegó en noviembre en San Juan, de la mano del genealogista Guillermo Collado, del Centro de Genealogía y Heráldica local, quien elaboró un análisis académico de nueve páginas sobre el trabajo.

El punto de partida de toda la genealogía es un acta de matrimonio fechada en diciembre de 1849, que registra la unión de Juan Felipe Gray y María de la Concepción Sánchez en La Aguadita, en el límite entre La Rioja y San Luis. "Esa acta, que está incorporada al libro, es el punto de partida de mi genealogía", explicó Zalazar. Desde ese documento trazó cinco generaciones y cuatro linajes, identificando doce hijos del matrimonio fundador y siguiendo la descendencia de nueve de ellos.

El policía que aprendió a historiar

Zalazar llegó al proyecto desde dos formaciones que se potenciaron mutuamente. Pasó 30 años en la Policía de San Juan, donde alcanzó el grado de comisario general, y estudió Historia en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte de la UNSJ. "Se reunieron estas dos capacidades: la de escudriñar, investigar, y la de historiar", dijo. Y fue claro respecto del rigor que se impuso: "No son anécdotas, es una historia familiar. Cada cosa que el libro dice está sostenida por el documento."

La investigación combinó archivos del sitio FamilySearch de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, documentos históricos, fotografías familiares y testimonios orales recogidos en visitas al campo. Zalazar recorrió personalmente los puestos de La Rioja donde vivió la familia, incluyendo La Guayada, el paraje que da nombre al libro y donde él mismo pasó vacaciones durante los años sesenta. "Íbamos todos los diciembres, los eneros, los febreros con un conjunto de primos", recordó. "Ahí, en una simbiosis de felicidad, en un lugar alejado de todo confort, sin agua ni energía eléctrica."

El nombre del paraje tiene su propio origen en la historia. Según la tradición oral de la familia, cuando los primeros pobladores encontraban agua al excavar en el campo seco, gritaban: "¡Agua hallada, agua hallada, agua hallada!" Ese grito fundacional quedó como nombre del lugar y como símbolo de identidad del linaje. "Donde hubo un Garay, hubo agua", resumió Zalazar, citando una frase que circula entre los miembros de la familia.

De las Garayadas al libro

El proyecto nació en las llamadas Garayadas, encuentros voluntarios que desde 2007 reúnen a familias Garay de San Juan, La Rioja y Mendoza. Llevan realizadas entre 17 y 18 ediciones, con la próxima programada en Rueda del Medio, Mendoza. En esas reuniones surgió la idea de transformar la historia oral en un libro. "Todos me miraron, todos me señalaron como quizás resulte ser el autor", contó Zalazar, que comenzó la escritura en 2020, en plena pandemia.

El resultado superó las expectativas iniciales. Desde la primera entrega pública, el libro generó contactos desde Córdoba, La Rioja, Madrid y distintos puntos del país. "Los Garay han hecho una diáspora, y ahora somos familia", dijo el autor. "Es un sueño del cual no me quiero despertar."

Una familia que migró buscando el horizonte

La dispersión del linaje, explicó Zalazar, responde a la dureza del medio. Los Garay fueron históricamente familias de puesteros adaptadas a la vida en zonas áridas, sin servicios básicos. Quienes pudieron o quisieron, migraron. "Las carencias, las dificultades, los desafíos, las frustraciones, y también las expectativas de un crecimiento personal", enumeró como motores de esa salida. Entre los descendientes figura hoy un presidente de la Corte de Justicia de Mendoza, hijo de un criador de ganado del linaje.

Zalazar reconoció que la recepción entre los más jóvenes de la familia es todavía despareja. "Los jóvenes viven más la contemporaneidad, su actualidad, su ascenso social. Pensar de dónde venimos por ahí está reservado a determinadas edades o etapas de la vida", reflexionó. Él mismo llegó al proyecto después de retirarse tanto de la policía como de la docencia. "Hay tiempo, hay maduración, como los vinos."

La motivación central, sin embargo, no es histórica sino afectiva. Su madre, María Federica Garay, nacida en San Antonio, aparece en la portada del libro, en una fotografía junto a su abuelo que el autor encontró durante la investigación. "Es un gesto de amor y de compromiso: de amor hacia mi madre y de compromiso hacia la familia", cerró Zalazar.

Los Garay del Agua Hallada es el segundo libro de Zalazar. El primero, publicado en 2019, abordó la historia de la Policía de San Juan y forma parte del acervo del Museo Histórico Policial.