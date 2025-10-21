Un nuevo sismo se registró en la mañana de este martes en el sur de San Juan y fue percibido también en varias localidades de Mendoza. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a las 11:08 y alcanzó una magnitud de 4.7 grados en la escala de Richter.

El epicentro se ubicó a 56 kilómetros al sureste del Cerro Mercedario, con una profundidad de 134 kilómetros, lo que explica que, si bien fue un sismo de mediana intensidad, su percepción en superficie haya sido moderada.

De acuerdo con el reporte del Inpres, la intensidad en la escala de Mercalli Modificada fue de grado III en las localidades de Barreal (San Juan) y Uspallata (Mendoza), mientras que en la Ciudad de San Juan y otras zonas mendocinas, como Agrelo, Rivadavia y Tunuyán, el temblor se sintió con menor fuerza.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni heridos, aunque el movimiento generó inquietud entre los vecinos que percibieron el temblor, especialmente en las zonas más cercanas al epicentro. El fenómeno se suma a la actividad sísmica habitual de la región cuyana, donde los organismos especializados mantienen un monitoreo constante.