Compartir la cama con mascotas es una práctica común entre muchos amantes de los animales, pero un reciente estudio científico advierte sobre las consecuencias que esto podría tener en la calidad del sueño.

La publicación norteamericana Scientific Reports realizó una encuesta a más de 1.500 personas en Estados Unidos para conocer sus hábitos nocturnos relacionados con la convivencia con perros y gatos. El 50% de los entrevistados admitió dormir en la misma habitación o cama que sus mascotas.

Al comparar los patrones de descanso, los investigadores encontraron que quienes comparten la cama con sus animales presentan mayores dificultades para conciliar el sueño en comparación con quienes no lo hacen. Además, estos individuos reportaron síntomas como insomnio y aumento del estrés.

El estudio también destacó diferencias según el tipo de mascota. Los perros tienden a moverse frecuentemente durante la noche y pueden emitir sonidos que interrumpen el sueño de sus dueños, mientras que los gatos suelen ser más silenciosos y permanecen más quietos, causando menos molestias.

Más del 93% de los participantes se mostraron sorprendidos por estos resultados, ya que creían que la presencia de sus mascotas mejoraba su descanso. Sin embargo, los científicos enfatizan la importancia de cuidar las horas de sueño, ya que un descanso insuficiente repercute negativamente en la personalidad, el nivel de estrés y la energía diaria.