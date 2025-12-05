Publicidad
Publicidad

Salud y Bienestar > Scientific Reports

Estudio revela riesgos de dormir con tu mascota en la misma cama y sus efectos en el sueño

Un análisis científico mostró que compartir la cama con perros o gatos puede afectar la calidad del descanso, generando insomnio y estrés en los dueños.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El 50% de los entrevistados admitió dormir en la misma habitación o cama que sus mascotas. Foto: Gentileza

Compartir la cama con mascotas es una práctica común entre muchos amantes de los animales, pero un reciente estudio científico advierte sobre las consecuencias que esto podría tener en la calidad del sueño.

La publicación norteamericana Scientific Reports realizó una encuesta a más de 1.500 personas en Estados Unidos para conocer sus hábitos nocturnos relacionados con la convivencia con perros y gatos. El 50% de los entrevistados admitió dormir en la misma habitación o cama que sus mascotas.

Publicidad

Al comparar los patrones de descanso, los investigadores encontraron que quienes comparten la cama con sus animales presentan mayores dificultades para conciliar el sueño en comparación con quienes no lo hacen. Además, estos individuos reportaron síntomas como insomnio y aumento del estrés.

El estudio también destacó diferencias según el tipo de mascota. Los perros tienden a moverse frecuentemente durante la noche y pueden emitir sonidos que interrumpen el sueño de sus dueños, mientras que los gatos suelen ser más silenciosos y permanecen más quietos, causando menos molestias.

Publicidad

Más del 93% de los participantes se mostraron sorprendidos por estos resultados, ya que creían que la presencia de sus mascotas mejoraba su descanso. Sin embargo, los científicos enfatizan la importancia de cuidar las horas de sueño, ya que un descanso insuficiente repercute negativamente en la personalidad, el nivel de estrés y la energía diaria.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS