La Kermesse de Los Decoradores, banda que se desprendió de la formación original de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota, se presentará el próximo viernes 29 de agosto de 2025 en la sala Hugo de San Juan, en el marco de su gira aniversario por los 10 años de trayectoria. El show, programado para las 22.00 horas, tendrá un formato para mayores de 18 años.

El evento se llevará a cabo en el espacio ubicado en Avenida España 96 Sur, con un valor de entrada de $51.750 online o $45.000 física. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma digital tuentrada.com, mientras que las anticipadas físicas pueden adquirirse en el punto de venta oficial ubicado en Cultura Under.

La formación estable está integrada por Sergio Dawi en saxofón, "Semilla" Bucciarelli en bajo, Tito Fargo en guitarra y Hernán Aramberri en batería, músicos que formaron parte de la alineación clásica de Los Redondos. Completan el grupo Jorge Cabrera en voz, Oscar Kamienomosky en segunda guitarra y Mariano Pirato en teclado y voz.

El concierto en San Juan forma parte de una extensa gira que incluye presentaciones en diversas ciudades de Argentina y Uruguay, muchas de las cuales han registrado entradas agotadas. La propuesta musical recrea el repertorio clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, manteniendo vivo el legado de una de las bandas más influyentes del rock argentino.

La Kermesse de Los Decoradores se originó en 2015 a partir de la fusión de dos proyectos musicales vinculados al universo redondo. A lo largo de una década, la formación ha sumado colaboraciones con destacados músicos como Lito Vitale, Willy Crook, Gonzo Palacios y diversos artistas del rock nacional, consolidándose como uno de los tributos más reconocidos por los seguidores de la banda platense.