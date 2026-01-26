A sus 101 años, Jiang Yueqin se convirtió en una inspiración inesperada en la provincia china de Zhejiang. Lejos de estrictas dietas o rutinas exigentes, la anciana atribuye su longevidad a una combinación de hábitos simples, un estilo de vida poco convencional y, sobre todo, una actitud serena frente a la vida.

Jiang dedicó la mayor parte de su juventud y adultez a su familia, al desempeñarse como ama de casa a tiempo completo para criar a sus siete hijos. Sin embargo, en los últimos años adoptó lo que sus familiares describen como un “estilo de vida inverso”, con horarios que rompen con las costumbres tradicionales.

Publicidad

Actualmente, permanece despierta hasta las dos de la madrugada mirando televisión y se levanta de manera natural cerca de las diez de la mañana. Al comenzar el día, no falta su ritual infaltable: una taza de té verde fuerte. Según informó South China Morning Post, el este hábito se volvió una constante en su rutina diaria.

“Mi mamá es como una jovencita, ¡es una auténtica noctámbula!”, contó su hija, Yao Songping. “A pesar de trasnochar, su calidad de sueño es excelente. Se duerme a los pocos minutos de acostarse”, explicó. De acuerdo con su testimonio, este cambio en los horarios comenzó hace apenas dos años, luego de que Jiang fuera operada de una mano.

Publicidad

Durante el período de recuperación, la familia le recomendó evitar las tareas del hogar para no sobreesforzarse. Con una actividad física reducida, Jiang empezó a dormir más siestas durante el día, lo que la llevó a acostarse cada vez más tarde por las noches. Con el tiempo, ese nuevo ritmo terminó por consolidarse como un hábito.

Más allá del descanso y la alimentación, su hija destaca un factor clave que, a su entender, marca la diferencia. “Comer bien, dormir bien y disfrutar de una taza de té verde a diario es importante. Pero lo que realmente importa es su mentalidad. Nunca se aferra a la ira ni se toma las cosas demasiado en serio. No guarda rencor”, afirmó.

Publicidad

Según su entorno, Jiang Yueqin vive sus días con una claridad y una paz poco comunes, demostrando que la longevidad no siempre depende de fórmulas complejas, sino también de la capacidad de afrontar la vida con calma y equilibrio.