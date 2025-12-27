Una avioneta publicitaria se estrelló este sábado en el mar frente a las costas de Río de Janeiro, en Brasil, y su piloto perdió la vida, informaron autoridades locales y fuentes de emergencias. El siniestro ocurrió durante un vuelo sobre la zona costera, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de la Policía Civil y organismos aeronáuticos.

El aparato, utilizado para publicidad aérea, cayó al agua en un área frecuentada por bañistas y embarcaciones pequeñas, lo que motivó una rápida respuesta de equipos de rescate marítimos que se desplazaron hasta el sitio del accidente. Tras el impacto, el piloto fue hallado sin vida, mientras que no se reportaron otras víctimas involucradas directamente en el siniestro.

Testigos que se encontraban en la playa en el momento del accidente relataron haber visto cómo la aeronave perdía altitud antes de caer de manera abrupta al mar. La tragedia interrumpió las actividades recreativas en la zona y generó una movilización de guardavidas y servicios de emergencia que trabajaron en el lugar.

Las autoridades aeronáuticas brasileñas y la Policía Civil iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente, que podrían estar vinculadas a fallas mecánicas, problemas climáticos o errores operativos. En estos casos, los peritajes incluyen el análisis de la caja negra del avión —si está disponible—, las declaraciones de testigos y la revisión de los registros de mantenimiento de la aeronave.

La caída de aeronaves sobre zonas marítimas es un hecho poco frecuente y suele requerir protocolos de búsqueda y rescate complejos, además de la posterior investigación técnica para esclarecer responsabilidades y circunstancias del evento trágico.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles adicionales sobre la identidad del piloto ni sobre las posibles causas concluyentes del accidente, aunque se espera que los informes oficiales se den a conocer en las próximas horas a medida que avance la pesquisa.