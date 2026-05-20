En el marco del Día Internacional de la Abeja, la provincia de San Juan se sumó a la concientización global con una feria popular en el cruce de las peatonales del microcentro sanjuanino.

En la mañana de hoy, productores apícolas, escuelas agrotécnicas y feriantes se reunieron en el cruce de peatonales de la Capital para visibilizar el rol vital de las abejas en el ecosistema y la seguridad alimentaria.

Durante la jornada, los asistentes pudieron encontrar y adquirir: miel, polen, propóleo y otros derivados de la colmena, además de observar y degustar la cocción de platos dulces, coctelería con miel y elaboración de licor de miel.

Participaron productores apícolas locales, escuelas agrotécnicas, centros de capacitación laboral y feriantes, quienes compartirán saberes y experiencias sobre el fascinante mundo de las abejas.

Esta feria se enmarcó en la 10° edición de la Semana de la Miel (que se celebra del 14 al 20 de mayo), organizada por la Coordinación Apícola de la Nación. El Área Apícola de San Juan, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, participa de estas actividades para visibilizar el aporte del sector al desarrollo sostenible.

Al evento participaron la Escuela de Capacitación Laboral, Infantería Argentina, la Escuela de Capacitación Laboral Tomas Alva Edison, Escuela de Capacitación Laboral Monseñor, Escuela Técnica de Capacitación Laboral Ing. Domingo Krause, Escuela de Capacitación Laboral Juan José Paso, Escuela de Capacitación Laboral Sofia L. Klappemach, Escuela Agroindustrial de Fruticultura y Enología, Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, Escuela AgroIndustrial Mons. Videla Cuello, Escuela Agrotécnica Dr. Manuel Belgrano, Escuela Agrotécnica Pérez Ciani, Escuela Agorindustrial Sarmiento, Escuela Agrotécnica Ejército Argentino, Escuela Agrotécnica Los Pioneros, Escuela Agrotécnica Gonzalo Doblas, Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra y la Escuela Agroindustrial 25 de Mayo.

El evento buscó destacar la importancia de estos polinizadores, responsables directos del 75% de los cultivos globales.



