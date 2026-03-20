Una empresa cobra un millón de dólares para alojarse en un hotel en la luna

La empresa aeroespacial californiana GRU Space inició la recepción de adelantos financieros para quienes deseen hospedarse en el primer hotel sobre la superficie lunar.

Fundada por Skylar Chan, de 21 años, la compañía planea inaugurar este complejo permanente fuera de la Tierra para el año 2032. Aunque el costo final de la estadía superará los 10 millones de dólares, los interesados ya pueden asegurar su lugar en la lista de espera con pagos de entre 250.000 y un millón de dólares, según la opción elegida.

A diferencia de otros proyectos, la firma utilizará sistemas robóticos para crear bloques duraderos con el propio suelo de la Luna, evitando el traslado de materiales desde nuestro planeta.

Estas estructuras están diseñadas para soportar la radiación y los cambios térmicos extremos una vez que la construcción comience en 2029, tras obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes.

El fundador, Skylar Chan, fue piloto de la Fuerza Aérea en su adolescencia y desarrolló un experimento de impresión 3D para la NASA antes de graduarse en Berkeley y entrar a la aceleradora Y Combinator como el fundador espacial más joven.

El joven emprendedor afirmó en un comunicado oficial que “vivimos en un punto de inflexión en el que realmente podemos convertirnos en una especie interplanetaria antes de morir”. Según su visión, si el proyecto tiene éxito, miles de millones de seres humanos podrían nacer en la Luna y Marte en el futuro para experimentar la vida fuera de los límites terrestres.