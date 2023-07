Una figura de River estremeció a todos con su historia de vida

En un emotivo encuentro con la prensa durante una práctica abierta de River Plate, los futbolistas compartieron experiencias personales. Entre ellos, el marcador central, Emanuel Mammana, reveló valientemente una historia de superación que conmovió a todos los presentes. El nacido en Merlo llegó a la prestigiosa institución de Núñez cuando tenía apenas ocho años. Sin embargo, a pesar de su corta edad, tuvo que enfrentar un doloroso camino lleno de incertidumbre.

La infancia del futbolista antes mencionado estuvo marcada por dos eventos trágicos que dejaron una profunda huella en su vida: la pérdida prematura de sus padres. Años atrás, Mammana hizo saber públicamente que luego del terrible suceso, sus pensamientos se tornaron algo oscuros, pero el apoyo de sus amigos y el club lo ayudaron a salir adelante con su vida.

En diálogo con Infobae, Emanuel comenzó contando: “Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera”. Este objetivo, sin dudas, pudo ser cumplido. Eso, debido a que logró destacarse como futbolista en el “Millonario” y pasar por Europa y la Selección Argentina.

Además, Emanuel fue consultado por su tatuaje en el cuello, que dice “Resiliencia”, a lo que él respondió: “Es una palabra linda, pero un poco dura también. Creo que es lo que me pasó de chico, pasé momentos muy duros. Atravesar circunstancias difíciles en la vida. Yo creo que, con el fallecimiento de mis dos papás de chico, que me costó muchísimo, y varios familiares más, he pasado por una infancia dura. Pero hoy, gracias a Dios, tengo mis dos hijos, mi mujer y estoy con una familia y amigos que siempre me acompañan”.

Más palabras de la figura de River

Por otra parte, durante el diálogo con el medio antes mencionado, el defensor hizo notar su alegría por su sexto título con River: “Lo viví muy contento, obviamente que a uno le gusta jugar mucho más. Pero contento por el grupo. Hicimos un trabajo muy bueno durante el año, hay un excelente grupo, una familia. Los que juegan y los que no tiramos todos para el mismo lado. Hicimos un gran torneo. Muy merecido. Ahora estoy entrenando bien, estoy con ganas y tratando de ganarme mi lugar”.