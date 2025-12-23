Una madre que "defendió" a cuchillazos a sus hijos en una gresca, en libertad mientras es investigada

Una audiencia de formalización celebrada este jueves marcó un nuevo capítulo en el violento conflicto vecinal que estalló el pasado 24 de noviembre en el barrio Villa del Carril de la ciudad de San Juan. La Fiscalía imputó a una mujer, identificada como Silva, por los delitos de lesiones leves y lesiones graves, luego de que interviniera en una pelea que habría comenzado entre sus hijos y otros vecinos.

El ayudante fiscal, doctor Rodrigo Herrera, explicó los detalles del caso y el camino procesal que seguirá. "La intención de la Fiscalía en una primera instancia era poder llegar a una solución con ella y con la defensa, pero en el día de la fecha no ha podido arribarse a la misma. No obstante, están abiertas las tratativas con la defensa", señaló Herrera, dejando entrever la posibilidad de una medida alternativa a un juicio.

Los hechos: de una pelea entre hijos a una "batalla campal"

Según la imputación fiscal, el hecho tuvo dos tramos delictivos. En el primero, que es por el que fue formalizada Silva, ella habría alcanzado con un objeto contundente –informado previamente como un cuchillo– a dos de los denunciantes, produciéndoles lesiones de diversa gravedad. El segundo tramo, que aún no está formalizado y corresponde a la próxima etapa de la investigación, se refiere a la gresca vecinal generalizada que esto desencadenó.

"Aparentemente habría sido una pelea de vecinos entre los hijos de la señora con otros vecinos del lugar, y eso habría desencadenado en una gresca mayor. Pero sería un conflicto vecinal, básicamente", precisó el ayudante fiscal.

Los dos heridos por la acción de la mujer son mayores de edad, según consta en el Expediente de Asistencia Social Policial (EASPO).

Medidas cautelares: prohibición de acercamiento

Mientras dure la investigación, que se extenderá por el plazo de la investigación penal preparatoria de seis meses, la justicia impuso a la imputada una serie de obligaciones y restricciones.

"Sí, se ha dispuesto el compromiso de la señora de no obstaculizar el proceso, de desaméterse a la investigación y se le ha impuesto la prohibición de acercamiento hacia el domicilio de los damnificados por un periodo de la investigación penal preparatoria que son seis meses", detalló Herrera.

Esto significa que la mujer podrá regresar a su barrio, pero deberá abstenerse de cualquier contacto o proximidad con las víctimas directas de las lesiones.

El contexto violento: intento de incendio y heridos

La audiencia de formalización da marco legal a los violentos episodios que fueron reportados en tiempo real por este medio. El 24 de noviembre, una violenta pelea entre las familias Barroso y Vargas en la calle Sebastián Elcano desató lo que se describió como una "batalla campal".

El saldo fue de tres heridos, un intento de incendio con una botella con combustible arrojada a una habitación donde se encontraba una menor, y un amplio despliegue policial que incluyó a Infantería, varias comisarías y Bomberos. Incluso, tres patrulleros resultaron dañados durante los esfuerzos por controlar la situación.

Según la denuncia de la familia Barroso, el conflicto es de larga data y gira en torno a una disputa por una vivienda, con episodios previos de balaceras y denuncias por otros delitos. Vecinos de la zona han coincidido en que los episodios violentos se repiten desde mediados de año.

¿Qué sigue en el caso?

La investigación, a cargo de la Fiscalía, continuará por los próximos seis meses. Durante este tiempo, se buscará esclarecer completamente los hechos de ambos "tramos delictivos" mencionados por el fiscal, lo que podría derivar en nuevas imputaciones.

La puerta a una solución alternativa –posiblemente un acuerdo restaurativo o otro mecanismo previsto en el código procesal– permanece abierta, según lo expresado por el doctor Herrera. De no lograrse, el caso estaría encaminado a un juicio oral una vez concluida la etapa de investigación.