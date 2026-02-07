Departamentales > Chimbas
El Barrio Arenales cuenta con su espacio verde por primera vez
POR REDACCIÓN
En este espacio público, se realizó la preparación del terreno, se construyó cordón cuneta, rampas de acceso, veredas de hormigón y un playón con circulaciones internas.
También se instalaron bancos de hormigón, cestos para la basura, mesas de juego con sus bancos respectivos. La plaza quedó forestada con 14 árboles y plantas ornamentales como: sauce llorón, lapacho rosado, fresno, palo borracho, crespón, tulbalgias, stipas, rosa china y se plantó césped para darle verde al lugar.
A su vez se colocaron juegos infantiles consistentes en mangrullo, columpios y trepador. Por otro lado, para la iluminación, se instalaron 2 columnas metálicas de 4 brazos cada una, con lámparas LED de 150 watts y para la periferia del espacio verde se instalaron 8 postes con 10 lámparas (8 Merizas y 2 LED).
Esta obra se realizó mediante una inversión conjunta entre fondos de FODERE (Fondo de Desarrollo Regional), recursos y mano de obra municipal.