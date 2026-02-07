En este espacio público, se realizó la preparación del terreno, se construyó cordón cuneta, rampas de acceso, veredas de hormigón y un playón con circulaciones internas.

También se instalaron bancos de hormigón, cestos para la basura, mesas de juego con sus bancos respectivos. La plaza quedó forestada con 14 árboles y plantas ornamentales como: sauce llorón, lapacho rosado, fresno, palo borracho, crespón, tulbalgias, stipas, rosa china y se plantó césped para darle verde al lugar.

A su vez se colocaron juegos infantiles consistentes en mangrullo, columpios y trepador. Por otro lado, para la iluminación, se instalaron 2 columnas metálicas de 4 brazos cada una, con lámparas LED de 150 watts y para la periferia del espacio verde se instalaron 8 postes con 10 lámparas (8 Merizas y 2 LED).

Esta obra se realizó mediante una inversión conjunta entre fondos de FODERE (Fondo de Desarrollo Regional), recursos y mano de obra municipal.