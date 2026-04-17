Una mujer de 43 años denunció a su expareja por una presunta estafa luego de detectar gastos por aproximadamente $2.000.000 realizados con una extensión de su tarjeta de crédito, en un caso que ahora es investigado en la Justicia de San Juan.

Según fuentes del caso, la denunciante, identificada por sus iniciales B.M., advirtió la situación la semana pasada al revisar el resumen de su cuenta y encontrar consumos que no reconocía.

Ante esta situación, decidió acudir a la sucursal de su banco para solicitar el detalle de las operaciones. Allí le informaron que las compras habían sido realizadas con una tarjeta adicional vinculada a su cuenta.

Fue entonces cuando descubrió que el usuario de ese plástico era su expareja, identificado como J.M., con quien se había separado semanas atrás y a quien tiempo atrás le había autorizado el uso de una extensión de su tarjeta.

De acuerdo a la denuncia radicada en la Comisaría 28ª de Capital, el hombre habría utilizado ese medio de pago para realizar distintos consumos, generando una deuda considerable a nombre de la mujer.

Tras tomar conocimiento de la maniobra, la denunciante procedió a bloquear la tarjeta adicional y formalizó la acusación contra su ex, al considerar que se aprovechó de la confianza y del acceso al plástico.

El caso quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que ahora investiga las circunstancias en las que se realizaron las operaciones y si existió una conducta delictiva por parte del acusado.