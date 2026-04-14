Un nuevo hecho de robo agravado por el uso de arma blanca se investiga en el departamento de Rawson, luego de que un hombre de 71 años denunciara que fue amenazado con un cuchillo y despojado de sus pertenencias por una mujer con quien mantenía un vínculo de convivencia esporádica.

La víctima fue identificada como Zalazar, de 71 años, con domicilio en Villa Giuliani. Según consta en la denuncia radicada ante la Oficina Fiscal, el hombre manifestó que hace aproximadamente unos meses conoció a una mujer llamada Juliana Díaz Cardozo, de 30 años, quien se dedica al trabajo sexual y solía quedarse a dormir en su vivienda.

De acuerdo con el relato de la víctima, en el día de la fecha la mujer se presentó en su domicilio y le solicitó dinero. Ante la negativa del hombre, quien le respondió que no tenía, la sospechosa reaccionó de manera violenta. La mujer tomó una bolsa que contenía herramientas y varias botellas con vino, e intentó retirarse del lugar con esos elementos.

Cuando el denunciante intentó impedir que se llevara sus pertenencias, la mujer lo amenazó con un cuchillo, colocando el arma blanca en su cuello. Según el testimonio del hombre, la agresora le dijo textualmente: "ya te corto el cogote". Luego de la amenaza, la mujer se retiró del domicilio llevándose la bolsa con las herramientas y las botellas de vino.

El hecho fue puesto en conocimiento de la ayudante fiscal Micaela Criado Galiaty, quien tomó intervención inicial. Posteriormente, el caso fue derivado al ayudante de fiscal doctor Andrés Cerutti, quien dispuso una serie de medidas de investigación. La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma blanca. La fiscalía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de la sospechosa y recuperar los elementos sustraídos.