Quiénes cobran este martes 14 de abril en Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este martes 14 de abril con el calendario de pagos correspondiente al cuarto mes del año, que incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales organizadas según la terminación del DNI.

En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 2, en el marco de un cronograma que se inició el 10 de abril y se extiende hasta el 23 para este grupo.

También perciben sus haberes los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 2, siguiendo el mismo esquema escalonado definido por el organismo.

En paralelo, este martes cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 4 y 5, mientras que las asignaciones por Prenatal se abonan a quienes tienen DNI finalizados en 0 y 1.

Además, se mantiene vigente el pago de asignaciones por Maternidad y pagos únicos —como matrimonio, nacimiento y adopción— que se extienden durante varias semanas sin importar la terminación del documento.

El calendario de abril incluye un aumento del 2,9% en las prestaciones, en línea con la actualización por inflación, y contempla además un bono extraordinario para jubilaciones mínimas, en un esquema que busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios.

De esta manera, Anses avanza con el cronograma mensual que ordena los pagos por DNI, permitiendo distribuir las acreditaciones y evitar aglomeraciones en los puntos de cobro en todo el país.