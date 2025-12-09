Unión de Villa Krause oficializó este martes 9 de diciembre la desvinculación de Eduardo “Cachilo” Magallanes como entrenador del plantel superior. La confirmación llegó mediante un comunicado institucional y se produjo en la recta final de dos compromisos decisivos que el Azul deberá afrontar en el Regional Amateur y el Torneo Clausura.

“Informamos que Eduardo ‘Cachilo’ Magallanes deja de ser el entrenador del Club Atlético Unión”, expresa el mensaje oficial divulgado por la institución a través de sus canales digitales. Si bien no se detallaron los motivos de la desvinculación, la dirigencia agradeció al técnico y a su cuerpo de trabajo “por el trabajo realizado durante estos meses” y les deseó “suerte en su futuro”.

La salida se produce en la antesala de dos partidos decisivos: la revancha ante General Belgrano por el Torneo Regional Amateur y la final del Torneo Clausura frente a Desamparados. Ambos encuentros marcarán el cierre competitivo del año para Unión y definirán objetivos deportivos importantes.

El club no informó quién tomará el mando del plantel en los encuentros venideros, aunque se espera que en las próximas horas se definan los pasos a seguir.