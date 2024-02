Con 144 votos a favor y 109 en contra, la Cámara de Diputados de la Nación, aprobó en general la ley Ómnibus, tras más de 30 horas de sesión. El oficialismo de La Libertad Avanza tuvo como aliados a los bloques del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, entre otros bloques. Por el otro lado, todos los integrantes de Unión por la Patria, votaron de forma negativa.

En San Juan, los votos fueron divididos. Tres afirmativos y tres negativos. En el caso de quienes estuvieron de acuerdo fueron: José Peluc, de La Libertad Avanza y Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, ambas del bloque Producción y Trabajo. En el caso de quienes estuvieron en contra, los tres forman parte del bloque de Unión por la Patria: Walberto Allende, Jorge "Koki" Chica y Fabiola Aubone.

Ahora la ley se continuará debatiendo a partir de este martes, cuando comenzará la sesión para el tratamiento de la ley en particular, es decir, la votación artículo por artículo. Según informaron profesionales en el tema, esto podría demorarse más de un mes.

Votos positivos

Los votos afirmativos fueron de los diputados de La Libertad Avanza (38), el PRO (37), Unión Cívica Radical (32), Hacemos Coalición Federal (18), Innovación Federal (9), Producción y Trabajo (2), Buenos Aires Libre (2), Por Santa Cruz (1) y La Unión Mendocina (1).

Votos negativos

Los diputados que dijeron no, son los de los siguientes bloques: Unión por la Patria (97), Frente de Izquierda y de los Trabajadores (5), Hacemos Coalición Federal (4), UCR (2) y Por Santa Cruz (1).

Pero esto no termina acá, ya que, este marte se reanudará el debate de los artículos en particular. El oficialismo debe lograr mayores consensos, no es una victoria cantada. Pueden ser rechazados algunos puntos clave de la ley como las privatizaciones, deuda, facultades delegadas e Impuesto PAÍS.

En detalle, el voto de todos los diputados

Acta votación en General LEY BASES by Diario Huarpe on Scribd