UPCN aseguró que la paritaria estatal ya está cerrada y se despegó del conflicto docente

Mientras continúan las negociaciones salariales en el sector educativo, desde el gremio estatal UPCN aseguraron que la paritaria de los trabajadores de la administración pública ya se encuentra cerrada y que, a diferencia de lo que ocurre con los docentes, el acuerdo salarial del sector no presenta conflictos abiertos.

El secretario general del gremio, José “Pepe” Villa, señaló que la situación salarial de los empleados públicos que representa el sindicato está resuelta y destacó que los aumentos acordados mantienen las características habituales de los adicionales.

“Tenemos todos los adicionales, remunerativos y bonificables. Nosotros no tenemos problemas de ese tipo”, afirmó.

Diferencias con la discusión docente

Villa remarcó que el gremio no está a la espera de definiciones de la negociación docente, que todavía continúa en discusión con el Gobierno provincial.

“Yo no espero nada del ámbito docente”, sostuvo al ser consultado por la evolución de esas conversaciones.

Publicidad

En ese sentido, explicó que las paritarias de los estatales que representa UPCN ya fueron acordadas y que el sindicato no tiene previsto abrir nuevas instancias de negociación en el corto plazo.

“No va a haber conversaciones. Estamos viendo qué es lo que nos conviene y qué podemos pedir nosotros y qué pueden otorgar ellos en ese sentido”, señaló.

Nivel salarial del sector

El dirigente sindical también defendió el nivel de ingresos de los trabajadores de la administración pública y consideró que actualmente se encuentran en una situación estable dentro del esquema salarial del Estado.

“El empleo público está ganando bien”, aseguró.

Versiones sobre retiros en el Estado

Durante la entrevista, Villa también se refirió a versiones que circularon sobre posibles retiros o salidas voluntarias en la administración pública, y aclaró que no existe ninguna decisión concreta al respecto. “Es mentira, no hay nada todavía de eso”, afirmó.

Según explicó, se trata solo de análisis preliminares frente al contexto nacional, pero sin definiciones oficiales por parte del Gobierno.

De esta manera, desde UPCN remarcaron que la negociación salarial del sector ya está cerrada, mientras la atención sigue puesta en el desarrollo de la paritaria docente, que aún no tiene una resolución definitiva.